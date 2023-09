Treier sai enda positsioonile NBA finaali kogemusega konkurendi

Sassari andis sel nädalal teada, et lõi käed sarnaselt Treieriga ääremängijana tegutseva McKinniega, kellega sõlmiti leping hooaja lõpuni. Põhjuseks Eimantas Bendžiuse MMil

Ameeriklase mängijakarjäär on on parajalt muinasjutuline. Pärast Green Bay ülikooli lõpetamist ei osutunud ta 2015. aastal NBA draftis valituks ja pidi seetõttu alustama karjääri Luksemburgi esiliigast. Pärast seda mängis McKinnie Mehhikos ja 2016. aasta septembris maksis ta 150 dollarit oma taskust, et saada NBA G-liiga meeskonna Windy City Bullsi katsetele.