«Teen oma tööd ikka edasi. Tulime siia Viimsisse mängima. Jah, toimunu võib hinge minna, see ilmselgelt on ebameeldiv, aga kordan: tulime siia mängima, võitlema. Suhtun asja nii, nagu võistkonnal vaja. Oleme meeskonna jaoks tööd teinud, püüame rõõmustada fänne ja kogukonda. Ma ei ütleks, et mul on keeruline jätkata,» lisas 22-aastane Pahv.