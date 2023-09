VILLE ARIKE ⟩ Koos Pahviga jalutasid Keila korvpallist minema kümned tuhanded eurod. Millise valemiga hooaeg ära mängida kavatsetakse?

«Peep on Keila! Peep on Keila!» skandeerisid Keila korvpallimeeskonna fännid pärast hooaja avamängu võitu Viimsi spordihoones. Tähelepanuväärne on asjaolu, et seda sõnumit kuulis reedel vallandatud peatreener Peep Pahv, ent ei kuulnud vallandamisotsuse teinud Keila KK juht Tarmo Hein. Üks oli hallis, teine mitte.