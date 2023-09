GALERII ⟩ Simple Sessioni rulasõidus võidutses 13-aastane supertalent!

Veel loetud minutid enne rulafinaali lõppu tundus, et Simple Session 2023 lõpeb skandinaavlaste kaksikvõiduga, aga 13-aastane Julian Agliardi Ameerika Ühendriikidest ja Simple Sessioni veteran, 28-aastane Danny Leon Hispaaniast tegid mõlemad väga tugevad teise ringi sõidud ning võtsid kirkaimad medalid, seisab pressiteates.

Julian Agliardi pääses eilsest kvalifikatsiooniringist finaali kõrgeima punktisummaga ning kuigi esimese sõidu järel ta esikolmikus ei olnud, siis teine sõit tõi talle võidupunktid 83,08.

«Ma ei osanud oodata, et nii kõrged punktid saan,» tunnistas Agliardi. «Aga teises sõidus ma tõesti pingutasin ja sooritasin kõik trikid, mis tahtsin, kuigi kartsin teha selg ees kickflip 50-50’t kõrge kasti peale.»

Julian ütles, et võit tuli seda enam üllatusena, et eelkõige tuli ta Simple Sessionile lihtsalt sõitmist nautima ja oma sõpradega aega veetma. «Siinne park on rohkem BMX-ile mõeldud, niiet see sunnib rulatajaid oma mugavustsoonist väljuma ja võimete piiril sõitma,» kommenteeris sündmust noor võitja.

«Kvalifikatsioonid näitasid, et Julian on võimeline Simple Sessionit võitma, aga tema finaali esimene sõit ei olnud nii veenev,» kommenteeris kuldmedalisti rulasõitu peakohtunik Dan Cates. «Aga teises sõidus keeras ta kõrgemad tuurid peale ja näitas meile seda, mida me kõik tahtsime näha.»