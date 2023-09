17-aastane eestlane võitis ringrajaautode EM-etapil esikoha

Kvalifikatsiooni esimeses osas oli Volt kuues, mis kindlustas pääsu teise osasse. See õnnestus väga hästi, kvalifikatsiooni võit ja edu teise koha ees 0,5 sekundit.

Ruben Volt: «Kvalifikatsiooni osas tänan tiimi juht Martin Lauri suurepärase strateegia eest. Sain teises kvalifikatsioonis panna kokku väga hea ringi aga olles aus, siis ma ei uskunud, et see on võiduring. Seda sain teada, kui olin üle lõpujoone.»

Esimesse sõitu läks Volt parimalt stardikohalt kuid paraku ei õnnestunud seda nii realiseerida nagu oleks soovinud. Auto suri stardijoonel välja ja Volt läks rajale viimasena. See aga ei takistanud teda tegemast head sõitu. Ring-ringi haaval parandas ta oma positsiooni ja lõpetas sõidu neljandal kohal.

Ruben Volt: «Start ebaõnnestus, tegin ise justkui asjad õigesti aga kohtunikud viisid protseduuri üsna kiiresti läbi ja ei saanud autol turborõhku piisavalt kõrgeks. Kui käsipiduri lahti lasin, siis suri mootor kohe välja. Muidugi on kahju, sest kiirus, mida sain näidata oleks lubanud kindlasti kaasa rääkida sõidu võidu nimel. Sain kindluse, et meil on kvalifikatsioonikiiruse kõrval olemas ka hea võistluskiirus.»

Teise sõitu startis Ruben Volt kümnendalt kohalt, kuna selles sõidus oli kvalifikatsiooni TOP 10 pööratud järjestuses. Sarnaselt pühapäeva hommikul sõidetud võidusõidule oli Volt ka siin heas hoos ja tõusis kiirelt teisele positsioonile. Kasutades ära konkurendi nõrgad kohad tõusis Ruben Volt esimeseks ja võitis kümne ringi pikkuse võidusõidu.