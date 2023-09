Soomer lõpetas hooaja poodiumil, kuid suurest eesmärgist jäi paar punkti puudu

«Ma olen väga rahul meie meeskonna ja tänase tulemusega,» nentis Hannes pärast võistlust pressiteates. «Me tõestasime, et suudame väikeses garaažis ette valmistada mootorratta, mis suudab rinda pista oma ala vägevatega ja mina tean, et suudan sellega ka kiiresti sõita.

Me teame neid kohti, mida meil on vaja edasi arendada ning mida meil tuleb selleks teha. Kriipima jääb vaid Tšehhi MM-etapil toimunud kukkumine, sest katkise käeluu tõttu olid kolm järgnevat osavõistlust eelnenutest nõrgemad, aga täna toimunu tõestas taaskord, et edeneme õiges suunas.»