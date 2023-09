«Lapsevanemana arvan, et mu tütrel on väiksem võimalus medalit võita, sest ta võistleks poiste vastu,» ütles Krook rootsikeelsele Soome ajalehele Hufvudstadsbladet. Mehe hinnangul teeb asja imelikuks, et kõnealune kool rõhutab soolist võrdõiguslikkust, kuid korraldab võrdõiguslikkuse vastaseid võistlusi.