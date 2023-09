M-Spordi pealik pakkus välja uudse lahenduse

«Kõikidelt praegustel tootjatel on Rally2-auto. Miks ei võiks me MM-sarja korraldada teises kategoorias? Võiks olla kaks Rally1-autot ja üks Rally2-auto, mõlemad tooksid tootjate arvestuses punkte. Mainisin seda ideed ka promootorile. Neile pakkus see huvi,» lausus Millener.