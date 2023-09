Ukraina sporditäht kritiseeris Bubkat: meie jaoks teda enam ei eksisteeri

Mahutšihh on üks neist sportlastest, kes on tugevalt võtnud sõna Venemaa sõja kohta Ukrainas. Sama ei saa tema hinnangul öelda aga Bubka kohta.

«Olukord on veidi keeruline. Tunnen sportlasena tema üle uhkust, sest ta on nii palju maailmarekordeid püstitanud. Inimesena ta mulle aga ei meeldi, sest ta pole sõja algusest saati poolt valinud. Meie, kergejõustiklaste jaoks teda enam ei eksisteeri,» lausus Mahutšihh.

Ukraina meedia teatel on Bubka ajanud sõja vältel venelastega kütuseäri. «See on kohutav, sest ta oli pikka aega Ukraina olümpiakomitee president. Kuid ta on oma otsuse teinud,» ütles Mahutšihh.