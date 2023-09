FOTOD ⟩ Rinnakas «spordifänn» pani interneti kihama

«Andke minna, Dolphins,» seisis Lopezi kontol avaldatud pildi saatelausena (kliki siin, et pilti näha) . Tundub aga, et sajad tuhanded inimesed, kes sellele pildile reageerivad, on kaasa elanud tehisintellekti loodud kujutusele.

Foto hakkas kahtlust äratama paljudele Xi kasutajatele ning nüüd on ka USA meedia kindel, et midagi on pildil valesti. Kui foto tõesuse üle on veel võimalik argumenteerida, siis sama kasutaja poolt avaldatud videotelt on näha, et kui Hailey-nimeline naine pead kallutab, siis moondub tema näo siluett ebaloomulikult.