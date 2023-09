Sebastian Vettel kinnitas, et plaanib tagasitulekut tippsporti

Neljakordne F1 maailmameister Sebastian Vettel tõmbas mullu oma karjäärile kuninglikus sarjas joone alla, kuid on viimasel ajal vihjanud, et võib peagi ringrajale naasta. Kuigi tagasitulek F1-sarja pole hetkel plaanis, siis on 36-aastane sakslane võtnud nõuks sihtida osalemist Le Mansi 24 tunni sõidul.