Naine sundis tippväravavahti priskest Saudi Araabia pakkumisest ära ütlema

Euroopas on tippliigad juba alustanud, kuid De Gea on pärast juulis Unitediga koostöö lõppemist olnud tööta. Kuigi pole välistatud, et De Gea võib hoopiski pensionile jääda, siis vähemalt suvel olla tal laual olnud ka rahakas pakkumise Saudi Araabiast.