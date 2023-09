MM-sarjas ajaloolise medali võitnud eestlane ei osanud sellest isegi unistada

Sõiduvõit kuulus omale juba MM-tiitli kindlustanud Rashed Al Qemzyle, teise koha punktid sai Edgaras Riabko ja kolmanda koha punktid teenis Stefan Arand. Sama järjestus oli MM-sarja esikolmikul ka üldkokkuvõttes - maailmameister oli Rashed Al Qemzy, hõbemedalile tuli Edgaras Riabko ja pronksmedali teenis välja Stefan Arand. Millal tuli viimati «kollanokk» Formula 2 klassi MM-sarja kokkuvõttes medalile ei suutnudki võistluse kommentaatorid välja mõelda - sellest on vähemalt 15 aastat möödas.

«See tulemus on midagi sellist, millest ei oleks hooaja alguses osanud isegi unistada. Tahaksin südamest tänada oma meeskonda, peret ja eriti oma isa, kes on mind alati toetanud ja minusse uskunud. Ei saa ka mainimata jätta Erik Aaslav-Kaasikut ehk LAK propellersit, kelleta ei oleks selline tulemus võimalik olnud,» tänab Arand inimesi, kes on olnud tema suurepärase tulemuse taga.