FOTOD ⟩ Eesti naissportlased tõmbasid õilsa eesmärgi nimel selga kauni pesu

Meie kõigi elus leidub imenaine, kes on meie silmis millegi poolest kõikvõimas. On see meie ema, kes alati teab, mida väljapääsmatus olukorras teha, edukas naisjuht, kelle vaated meid inspireerivad, sõbranna, kes suudab alati meie tuju tõsta või me ise, kui saavutame midagi, mis esmapilgul tundus ilmvõimatu, seisab BonBon Lingerie blogis.

Ja siis on need naised, kes saavutavadki ilmvõimatut - naissportlased. Kergejõustiklane Kreete Verlin (26), hiit-treener Marlen Heldemeel (34) ja kick-poksija Simone Viidas (23) on naissportlased, kes ei ole hiilgavad mitte ainult oma isiklike saavutuste poolest, vaid inspireerivad ka meid iga päev olema parim versioon iseendast. Nemad ongi maailma kõige tugevamad naised, kuid, kelle tugevus inspireerib neid?

Nimetame nad ühiskonna nähtamatuteks naisteks. Naised, kelle supervõime on nende sisemine tugevus hirmud ületada ja elada. Nad ei pruugi meie elus leiduda ega meedias figureerida, kuid täpselt nagu kõik imenaised erinevates fantaasiamaailmades, on nad alati olemas varjatult meie seas. Kreete, Marlen ja Simone on valinud Puuetega Naiste Ühenduste Liidu, MTÜ Eesti SV tugigrupi ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu liikmed oma imenaisteks. Loe läbi südamlik intervjuu täis imelisi mõtteid ja super-nõuandeid ning saa teada miks otsustasime annetada kahe järgmise kuu jooksul kolmele naistega seotud heategevusele oma kogukäibest 2%.

Mis inspireeris sind spordiga alustama?