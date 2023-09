MM-ralli korraldajatelt varastati kümnete tuhandete eurode väärtuses tehnikat

«Varastati väga palju olulist tehnikat. Kurb, et sellised asjad juhtuvad,» ütles võistluse üldprodutsent Felipe Horta. Ta esines ka siira üleskutsega. «Tahaksin pättidele öelda, et hoidke natukene aega madalat profiili ja minge mõneks ajaks mägede otsa, et riigist ei jääks halba muljet.»