Sportlasena kolmel erineval olümpial (1992 Albertville'is, 1994 Lillehammeris ja 1998 Naganos) kulla võitnud Välbe kiitis okupantide tegemisi taevani. «Vaadake, milliseks Mariupol saab, see on lihtsalt fantastiline. Sinna on vaja korter osta võimalikult kiiresti, enne kui hinnad tõusevad,» ütles praeguse võimupartei Ühtse Venemaa liige.