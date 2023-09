Meie naaberriigid UEFA otsuse valguses Venemaa noortega ei mängi. Mida otsustab Eesti?

Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) täitevkomitee otsustas kolmapäeval lubada tagasi rahvusvahelisele areenile Venemaa alaealiste jalgpallurite koondised. See on tekitanud teravaid reaktsioone ning Soome, Läti ja Ukraina on juba teatanud, et ei kavatse agressorriikide koondistega mängida. Mida otsustab aga Eesti jalgpalliliit?