«See on paganama (fu**ing) rööv kiirteel,» märkis Butler sotsiaalmeedias pärast seda, kui oli oma Bugatti täis tankinud ja nägi 145 USA dollari suurust arvet.

«Peaksin osa kütusest tagasi andma. Vau! Mis te arvate, kui lähen ja ütlen, et panin vale kütust, siis kas mulle antakse raha tagasi? See on pöörane!»