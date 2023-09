The Indian Express kirjutab, et kohalike dopinguküttide staadionile jõudes pani enamus sportlasi plehku. Näiteks 100 meetri jooksu finaali starti jäi vaid üks mees. Takistusjooksu võitja lippas aga pärast finišijoont otse väljapääsu poole, et testist pääseda. Nii mõnigi atleet ei ilmunud medalitseremooniale.