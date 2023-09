Aivar Pohlak, kas Eesti Jalgpalli Liit (EJL) on nõus mängima ükskõik millise vanuse koondisega vastava Venemaa koondise vastu? Eesti korraldada anti 2026. aasta EM, kus võime Venemaa kvalifitseerumise korral nendega kergesti vastamisi sattuda.

«2026. aasta U17 EM-finaalturniirini on kolm aastat ja Venemaa U17 koondise võimalikule mängimisele sellel eelneb valikmängude sõel. Isiklikult loodan, et selleks ajaks on sõda Ukrainas lõppenud ning normaalsed suhted riikide ja rahvaste vahel taastatud.