VIDEO ⟩ Tänak ja teised rallimehed trotsivad Tšiili MM-etapil külma

Evansi sõnul on Tšiilis väga krõbedalt külm (inglise keeles sõnamäng: it’s very chilly in Chile – toim). Hommikul oli mägedes vahel napilt üks soojakraad, kuid päris mitmed rallimehed olid oma autodes lühikeste pükstega ning põhjendasid seda sellega, et autodes on soojendus ja mugav kliima. Päeval tõuseb temperatuur aga 14-16 kraadini, nädalavahetusel ka üle 20 kraadi.