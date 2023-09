Eesti rahvuskoondis on rahahädas: MMile võidakse sõita mängijate rahakotiga

Eesti naiste saalihokikoondise kapten Kati Kolsar tunnistab, et pealemaksmine ei tulnud varasemaid kogemusi arvestades mängijatele kahjuks üllatusena, küll aga tuli ootamatult summa, mida mängijad peavad välja käima, et finaaltuurniiril osaleda.

«Praegu on ikka väga keeruline välja mõelda, kust või mismoodi see raha tuleb,» kommenteerib Kolsar 20 000 eurost eelarve puudujääki ja lisab, et Eestis ei teeni ükski sportlane saalihokiga leiba – spordialaga tegeletakse töö ja/või õpingute kõrvalt ning panustatakse omast taskust.

Eesti naiste saalihokikoondise näol on tegemist tugeva ja ambitsioonika naiskonnaga. MM-finaalturniirile sõidetakse neljandat järjestikust korda ning Kolsari sõnul on tänavu eesmärk saavutada koht kaheksa parema hulgas. Paljud koondislased mängivad sel hooajal Soome, Norra, Šveitsi ja Saksamaa klubides, mis võimaldab tegeleda spordiga professionaalsel tasemel ja võistelda tipptasemel liigades.

«Samuti saab ühekordset toetust küsida kohalikult omavalitsuselt. Või toetavad tuttavad, sõbrad, vanemad,» kommenteeris liidu president puuduolevat summat, mis jääb vahemikku 1000–1500€ mängija kohta. «See tuhat eurot, või kes teab, mis summa see lõpuks on, mängija kohta pole ju selline summa, mida lihtsalt suka seest või sahtli põhjast välja korjata,» sõnab selle peale naiskonna kapten nördinult.

Keerulise olukorra valguses lõid naised MTÜ Eesti Naiste Saalihoki, et sponsorite poole pöördumine, millega juba suvel algust tehti, ladusamalt läheks. Tänaseks on mängijad omal initsiatiivil kogunud kokku 9000 eurot. See tähendab, et Singapurist lahutab neid endiselt viiekohaline summa.