28-aastane Hawkins täitis sellega eelmisel nädalal ühe oma eluunistuse. Hawkins liitus Aston Martini F1 meeskonnaga 2021. aastal ning on meeskonna tehases sooritanud sõite simulaatoril Nüüd sai ta aga sõita päris F1-autoga.

Viimane naine, kes sai F1-autoga sõita oli mehhiklanna Tatiana Calderon, kes pääses Sauberi vormeli rooli 2018. aastal. Naissõitjatel on vormelimaailmas raske tippu murda. Läbilööki on üritanud mitmed, kuid F1-sarjas on Grand Prixil startinud vaid viis naist, viimati 1992. aastal.