Rahvusvahelist poksiliitu (IBA) juhib juba mõnda aega Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedane sõber Umar Kremljov. Kuna Rahvusvahelisest olümpiakomiteest (ROK) on IBA juba välja visatud, siis nüüd on nende ridades hakanud lahkuma ka liikmeid. Järgmine katuseorganisatsioonist väljuja on Norra.