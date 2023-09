Sordo andis põrutava intervjuu, Hyundai pressiesindaja pidi sekkuma

MM-sarja kogenumate sõitjate hulka kuuluv Sordo rääkis Tšiilis MM-sarja tuleviku teemal. Nimelt oodatakse, et sari teeks läbi suuri muutuseid ja esimene võimalus neid läbi suruda on oktoobri lõpus.

«Asjad peavad muutuma. Kui me jätkame samal viisil, siis veab, kui isegi kaks kaks autotootjat jätkab,» rääkis hispaanlane Rallit.fi-le. Just sõitjakohtade puudus on Sordo arvates WRC-sarja üks suuremaid probleeme.