Autoralli MM-sarja tervis pole hetkel kõige parem ja palju on räägitud sellest, mida saaks teha, et asjad hakkaksid paremuse poole liikuma. Toyotaga sõitev Rovanperä ei soovinud vastata seda, milliste autodega tulevikus võiks sõita, aga rõhutas, et rallinädalavahetuste ülesehitust tuleks muuta.

«Võistlusformaat peab kindlasti muutuma. See on natuke vanamoeline. Kuigi ralli DNAs on pikad võistlused, kus on vaja mõningast vastupidavust, siis vaatajate ja sõu mõttes oleks tarvis nädalavahetused kompaktsemaks saada,» rääkis Rovanperä Ylele antud intervjuus.