Avo Keel võttis ette uue väljakutse

«Cronimeti tulek meeste Balti liiga nimisponsoriks on selle hooaja kõige suurem uudis, aga head uudised sellega ei piirdu. Tänu suursponsori toele saame viia liiga igapäevase juhtimise uuele tasemele. Alaliidul on hea meel, et saime kokkuleppele Avo Keelega, kes on teadmistega nii kodusest klubivõrkpallist kui ka Läti ja Leedu võrkpalli olukorrast üldisemalt, on ideaalne mees juhtima uues kuues hooaega alustavat Cronimeti liigat,» kommenteeris võrkpalliliidu otsust alaliidu president Hanno Pevkur, seisab pressiteates.

«Olen sellises ametis kunagi ammu, aastal 1999, juba olnud, aga aeg, alaliit ja klubid on selle ajaga tundmatuseni muutunud,» ütles Keel esimeses klubidele peetud kõnes. «Tänaseks on mul kogemus alaliidu kontori poolelt, olen osalenud klubi juhtimises, töötanud treeneri ametis nii klubide kui ka rahvuskoondiste juures. Nüüd püüan anda endast kõik, et Cronimeti liigas osalevatel klubidel oleks liigas hea toimetada ning liiga oleks sportlikus mõttes hästi korraldatud,» lisas ta oma esmaseid eesmärke kirjeldades.

Hooajal 2023/24 osaleb liigas 8 meeskonda: 4 Eestist, 3 Lätist ja 1 Leedust.

Eesti võistkonnad Bigbank Tartu, peatreener Alar Rikberg Pärnu VK, peatreener Toomas Jasmin Selver/TalTech, peatreener Andres Toobal Barrus Võru VK, peatreener Oliver Lüütsepp Läti võistkonnad RTU Robežsardze/Jurmala, peatreener Raimonds Vilde Ezerzeme/Daugavpils Universitāte, peatreener Rihards Puķītis Jēkabpils Lūši, peatreener Mārcis Obrumans Leedu võistkond Gargždai Amber Volley, peatreener Austris Stals