Kuidas ikkagi Kristin Tattar tihedast konkurentsist hoolimata võimutseb?

Viimasel kahel hooajal on Tattar osalenud 34 suuremal mõõduvõtul, kus enamasti on kohal maailma parimad kettagolfarid. Tänavu kahekordseks maailmameistriks kroonitud eestlanna on suutnud neist võita lausa 20 ning pjedestaalilt välja jäänud ainult kolmel puhul. Selliseid näitajaid pole kettagolfimaailmas veel kunagi nähtud ja Tattar püstitab järjepanu mitmesuguseid rekordeid.

Kõik eelnev võib tekitada arusaama, et naiste kettagolfi profituuril ongi niivõrd lihtne võidutseda või poodiumile kerkida. Tegelikult see nõnda pole või ei tohiks olla, kuna konkurents on muutunud aastatega üha tugevamaks ja naisi, kes võiksid heal päeval esikoha eest heidelda, on kümneid.