Neuville: Tänak tuleb Tšiilis poodiumile ja Rovanperä MM-tiitlit veel ei kindlusta

Valitseval ralli maailmameistril Kalle Rovanperäl on teoreetiliselt võimalus sel nädalal kindlustada endale teine MM-tiitel. Teda saavad sel teel kõigutada veel tiimikaaslane Elfyn Evans, Thierry Neuville ja matemaatiliselt ka Ott Tänak. Neuville ennustas, et Rovanperä Tšiilis võidu peale ei sõida ning pakkus, et esikolmikusse võiks mahtuda Tänak.