Laupäev tõotab Tšiili rallil tulla erakordselt raske

Pirelli analüüsi järgi on Tšiili Bio Bio piirkonna kruusateed üldiselt kiired ja rohkete tõusude ja langustega, kuid katsete lõikes üsna erinevate omadustega. Kusjuures, valdavalt on keskmise tihedusega maastik isegi siis, kui puudu ei tule pehmetest kruusalõigudest, kuid on ka neid, mis on mudaga kaetud ning mille all on ähvardavaks ohuks maakivid.