Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe esines harvanähtavalt avameelse intervjuuga, kus andis mõista, et Venemaa suusatajate seas vohab doping ning uusi juhtumeid tuleb lainena juurde. Samas kinnitas ta, et tippsuusatajad on nendest probleemidest priid.