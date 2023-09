Esimesena pandi sõitjad proovile fotoga Andreas Mikkelsenist, kes sõitis MM-sarja tippklassis aastatel 2013 kuni 2019. Aastatel 2017 – 2019 kuulus ta Hyundai ridadesse ning Tšiilis näidatigi sõitjatele just fotot sellest ajajärgust.

34-aastase norralase ära arvamisega ei tekkinud kellelgi probleeme. Täkkesse panid tema kunagine tiimikaaslane Thierry Neuville, Pierre-Louis Loubet, Teemu Suninen (kes pakkus naljatledes, et tegemist võiks olla jäähokimängijaga), Takamoto Katsuta (lisades, et foto on aastast 2018 või 2019).