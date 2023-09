Venelaste jalgpalliareenile tagasi lubamise idee üks arhitekte oli rootslane

Järgmise aasta mais alla 17-aastaste neidude EM-finaalturniiri korraldav Rootsi on öelnud, et Venemaa koondist turniirile ei lubata. Seda kummastavam on Sky Newsi info, et viiest UEFA asepresidendist olid otsuse vastu britid David Gill ja Laura McAllister ning poolakas Zbigniew Boniek. Venelaste areenile lubamise poolt olid Nilssoni ja itaallane Gabriele Gravina.