Sündmust pealt näinud naaber ütles aga Globole, et on surma põhjuses eriarvamusel. «On väga tõenäoline, et ta kaotas tasakaalu ja kukkus. Laua kõrval asuv piire on väga madal ja ohtlik. Kui arvestada tema pikkust, ei saa seda varianti välistada,» ütles naaber.