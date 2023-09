Eestit ähvardab viimase 90 aasta selgelt väikseim olümpiakoondis

Praeguseks on olümpianormi täitnud ainult kuus Eesti sportlast. Sisuliselt on käes veel mõni koht, aga see on ka kõik. Ülejäänud peavad järgmise aasta suveni jääva aja jooksul veel palehigis rügama, kuid garanteeritud pole kellelegi midagi. Kui varem on alati räägitud, et nii 30–35 sportlast olümpiale ikka kokku saame, siis nüüd näib selle arvu kokku saamine väga raske. Pärast taasiseseisvumist oleme alati saatnud suvemängudele üle 30 sportlase, sama oli ka 1936. aastal Berliinis! Enne seda, 1932. aasta olümpial Los Angeleses esindas Eestit kaks sportlast.