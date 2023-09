Välbe pikenenud võistluskeelust: nad kardavad meid

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe oskas sellist uudist oodata. «Me ju räägime inimestega ja jälgime olukorda. Nad juba peavad plaani, kuidas meid 2025. aasta maailmameistrivõistlustelt kõrvale jätta. On selge, et neid inimesi ei huvita suusahüpped, venelased ega kahevõistlus. Nad kardavad rivaale. See on juba naljakas,» lausus ta Match TVle.