Jalgpallimaailmas on tavapärane, et suurklubidel on üks suur sponsorlogo särgil. Antud koha eest tuleb enamasti tasuda ettevõtetel ka üsna kopsakas tasu. Chelsea alustas hooaega aga säärase sponsorita ning mitmed fännid eeldasid, et Inglismaa jalgpallihiid mängib treeningvormides.