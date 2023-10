PUNKTITABEL ⟩ Rovanperä tiitlipidu jäi ootele, aga Toyota sai oma kätte

Kuni eelviimase katseni tundus, et võistlus karika nimel jätkub ka tiimide arvestuses. Siis sõitis aga Teemu Suninen teisel kohal olles rajal välja, jättes rivvi vaid ühe Hyundai mehe. Thierry Neuville lõpetas küll Ott Tänaku järel teisena, ent sellest ei piisanud.

Individuaalarvestuses vajas Rovanperä lõplikult Elfyn Evansi seljatamiseks tiimikaaslasest 27 punkti enam. Toyota mehed jäid aga kolmandaks-neljandaks ja jätkavad heitlust Kesk-Euroopa ja võib-olla ka Jaapani rallil. Lauale on veel 60 silma. See kadus ülejäänutel ka teoreetiline võimalus esikoha heitlusesse sekkuda.

Meeskondlikus arvestuses kerkis Toyota edu nüüd 106 silmani ja see tähendab, et Tšiilis kindlustati kolmas järjestikune meeskondlik tiitel.