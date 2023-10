Suursoosikute duellis jäi peale Selver/TalTech

Selver/TalTechi kapten Andri Aganits: «Meil on hea meel, et see hooaeg saab alguse samas saalis, kus see kevadel meie jaoks nii edukalt lõppes! Oleme natuke erinevas seisus, meil on tartlastega võrreldes hooajaeelset mängupraktikat veidi vähem. Hooaja algusele omaselt tuleb ilmselt tõuse ja mõõnasid mõlemal meeskonnal, aga loodan, et tuleb hästi põnev mäng!»