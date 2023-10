Kristjan Port ammusest maailmarekordist: sellel on kerge tärn juures ja seda teab kogu spordimaailm

«Tema rekord ei saa puhas olla. See rekord on väga vana ja siin me vaatamegi, mis tema ajastut ehk 80-ndaid iseloomustab – doping. Me ei pea siin küünilised olema, vaid peame tõele otsa vaatama, et sel ajal ei olnud osad ained keelatud, aga tänaseks päevaks on. Seetõttu on tema rekordil kerge tärn juures ja seda teab kogu spordimaailm,» tõdes Port.