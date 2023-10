Laupäeva õhtuks edestas Suninen tiimikaaslast 13,9 sekundiga. Kuigi Hyundais on sel hooajal korduvalt võetud vastu otsuseid, et Neuville võimalikult palju punkte saaks, siis ilmselt ei pea soomlane vähemalt vabatahtlikult pühapäeval oma kohta loovutama.

Põhjuseks mõistagi see, et Neuville’il pole sisuliselt võimalik enam MM-tiitlit jahtida. Hetkel on tema vahe Rovanperäga 66 punkti. Teine koht võiks küll matemaatilise lootuse elus hoida, kuid seda õige napilt.