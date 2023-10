M-Spordi tiimipealik: Ott tõestas, et on endiselt maailma parimate seas

«Meeskonnal on olnud paar rasket kuud. Kõik nägid nii palju vaeva, et püüda järjekordset võitu saada. Mul on väga hea meel näha, et see kõik see ennast ära tasub. Nende sihikindlus ja kirg aitasid meil anda Otile ja Martinile poodiumi kõrgeima koha kindlustamiseks kõik vajaliku,» ütles Millener meeskonna pressiteates.