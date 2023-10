Eestlane võitis Barcelona Ironmani

«Ujumine oli rahuldav. Ratas üks kehvemaid, mille olen üldse kunagi täispika või poolpika triatloni sees teinud. Kuni 140. kilomeetrini oli kõik enam-vähem kontrolli all, aga seejärel oli stepsel seinast täielikult väljas. Sellist haamrit ma veel saanud ei olnud. Kole oli, ikka väga-väga kole.

Jooksma minnes oli mu ainuke küsimus, mis seisus jooksujalad on. Esimestest sammudest peale sain aru, et on olemas. Kuna jalad olid head, siis sain õige kähku end mentaalselt uuesti üles korjata ja kestsin terve maratoni eeskujulikult ära,» ütles Jeret pressiteate vahendusel.