Meistritiitli jagavad omavahel tiitlikaitsja FC Flora ja FCI Levadia, kel mõlemal on sel hooajal kirjas 19 võitu, 9 viiki ja 2 kaotust ehk 66 punkti. Flora väravate vahe on küll parem (+44 vs. +41), kuid võrdsete punktide korral lahutavad Eesti meistrivõistlustel viiki omavaheliste mängude tulemused.