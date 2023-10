See oli arhiivileid ning Ralf Schumacheri sõnul pärineb see aastast 1990. Pildil valmistub Ralf kardivõistluseks ning vanem vend Michael annab talle viimaseid juhiseid.

«Sellest on küll paar aastat möödas. Ta on parim võimalik treener. See on suurepärane mälestus kardiaastatest,» kirjutas Ralf Schumacher Instagramis avaldatud pildi juurde.