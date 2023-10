Suninenist võib vaatamata ebaõnnestumisele saada Hyundai põhisõitja

Vaadates otsa avaldatud andmetele on 2024. aastal kindel vaid Thierry Neuville’i sõitjakoht. Toyota ja M-Spordi nimekirjad seisavad hetkel tühjana. Tasub toonitada, et see põhineb kõik avalikul informatsioonil, sest telgitagustes võivad lepingud juba sõlmitud olla, kuid seda infot pole lihtsurelikega veel jagatud.

Sunineni mänedžer Jouhki on varem öelnud, et tema hoolealusel on Hyundai tehasemeeskonnaga juba järgmiseks hooajaks leping olemas. Siiski on ebaselge, mitu etappi saab Suninen sõita Rally1-autoga.