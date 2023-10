Red Bulli tiimipealik Christian Horner (vasakul) vestlemas Michael Andrettiga, kes püüab omanimelist tiimi vedad F1-sarja, kus see hakkaks ilmselt kasutama Cadillaci kaubamärki.

F1-sari populaarsus on tõusu teel ning kuigi pikalt on sarja kuulunud kümme meeskonda, siis kahe hooaja pärast võib see kasvada. Rahvusvaheline autoliit (FIA) kaalus kandidaatide sobivust ning kiitis neljast valikust heaks vaid ühe – Andretti Formula Racingu.