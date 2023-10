Ralliportaal DirtFish avaldas täna usaldusväärsele allikale tuginedes, et Ott Tänak liitub järgmiseks MM-hooajaks Hyundai meeskonnaga. Taskuhäälingus «SPIN, The Rally Pod» arutleti sel teemal põhjalikumalt ning ajakirjanik David Evans esines seisukohaga, et Hyundaisse juba kümme aastat kuulunud Thierry Neuville’i Tänaku liitumise protsessi ei kaasatud.