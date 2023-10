WADA teate kohaselt on Tramadoli kasutamine spordimaailmas viimastel aastatel aina suurenenud – ennekõike jalgrattaspordis, ragbis ja jalgpallis – ning sellest tulenevalt on nemad ainet põhjalikult uurinud.

Enam kui kümme aastat kestnud uurimise tulemusena leitigi nüüd, et sünteetilistel opiodidel põhinev valuvaigisti on sõltuvust tekitava toimega, mistõttu lisatakse see keelatud ainete nimekirja.