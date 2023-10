OTSEÜLEKANNE ⟩ Salakaval Pärnu sõidab külla Võrule

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp on samuti hooaja eel positiivselt meelestatud. «Trennides nähtav kvaliteet on kindlasti parem kui eelmisel aastal samal ajal. See tuleneb ühest küljest sellest, et noorte eestlaste setskond on kvaliteetsemaks muutunud ja teine ešelon sammu edasi teinud. Samuti on uued leegionärid heal tasemel. Ja heameelt teeb, et mul on olemas diagonaal, kes saab hakata kohe mängima,» rõõmustas Lüütsepp Renato Oliveira Santose üle, kes pidi eelmisel hooajal lätlase Edvarts Buividsi vigastuste tõttu pidevalt koosseisuga nuputama. Võõrsilt on lisandunud veel sidemängija Gabriel Chancy ja tempomees Shonaru Hepburn ning kodumaale on naasnud kogenud nurgaründaja Kristo Kollo.